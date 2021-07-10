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    • Ekonomi
    • 10.07.2021 10:54
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    • 10.07.2021 10:54
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    817 TL'lik fatura 96 liraya düştü! KDK'dan flaş hamle

    İstanbul’da sayaç değişikliğinin ardından 817 TL’lik doğalgaz faturası gelince KDK’ya başvuran bir kişi mağdur sayıldı. KDK'nin girişimleri sonucu şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.

    Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), yüksek doğal gaz faturası gelen vatandaşın başvurusu üzerine ilgili kamu idaresiyle yaptığı görüşmeler sonucu mağduriyet giderildi.

    İstanbul'dan KDK'ye başvuran bir kişi, 2020 kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin gelip bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini ifade etti.

    Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde 2 kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti.

        Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkati çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

        Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirdi.

        KDK'nin girişimleri sonucu şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.
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