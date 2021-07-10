817 TL'lik fatura 96 liraya düştü! KDK'dan flaş hamle

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), yüksek doğal gaz faturası gelen vatandaşın başvurusu üzerine ilgili kamu idaresiyle yaptığı görüşmeler sonucu mağduriyet giderildi.
İstanbul'dan KDK'ye başvuran bir kişi, 2020 kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin gelip bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini ifade etti.
Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde 2 kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti.