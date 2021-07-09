Toplu sözleşme ne zaman olacak? Ve artık netleşiyor! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Taşeron ve kamu işçileri bu ay maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayıma başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunulmuştu. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını beklemeye başladı. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammının bu ay içerisinde bellli olması bekleniyor. Hükümetin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme ne zaman olacak? Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler

ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile brüt 3577-3750 TL arası ücret alanlara 100 lira, brüt 3750-4000 TL arası ücretlilere 60 TL seyyanen zam teklif etti.