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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 19:01
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    • 09.07.2021 19:01
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    Toplu sözleşme ne zaman olacak? Ve artık netleşiyor! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Yüz binlerce kişi bu hafta maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı ve yapılan son açıklamaları heyecanla takip ediyor. Taşerondan kadroya geçen toplam 700 bin işçi bu haftaki açıklamanın hemen ardından dakika dakika gelişmeleri sık sık takip ediyor. Zam için son viraja girildi. Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bu tutarın belirlenmesine artık günler kaldı. Peki, toplu sözleşme ne zaman olacak? Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    Toplu sözleşme ne zaman olacak?

    Taşeron ve kamu işçileri bu ay maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayıma başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunulmuştu. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını beklemeye başladı. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammının bu ay içerisinde bellli olması bekleniyor. Hükümetin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme ne zaman olacak? Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler

    ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

    Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile brüt 3577-3750 TL arası ücret alanlara 100 lira, brüt 3750-4000 TL arası ücretlilere 60 TL seyyanen zam teklif etti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ı makamında kabul etti.

    Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Ağar, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı.

    Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü 30 Mayıs'ta Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Ağar, bugün de vermiş oldukları teklife karşı Bakanlığın bir teklif sunduğunu belirtti.

    Taleplerini Bakanlığın vermiş olduğu teklifin karşılamadığını ifade eden Ağar, "Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Bakanımız da bu talebe karşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira ücret alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 ile 4 bin liraya kadar 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular." dedi.

        Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

        "Taleplerimizden daha sonra müzakere edeceğimizden bahsedildi. Bu Bakanlığımızın talebi kendilerinin görüşü, bunu çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Kendi kurullarımızda görüşeceğiz, tartışacağız. Elbette ki 4 bin 800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama ancak bu kadarını da gerçekten beklemiyorduk. Şu anda devletin açıklamış olduğu rakamlara göre, en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira, yani buna dahi yaklaşmamaktadır."

        Bayram sonunda tekrar bir araya geleceklerini bildiren Ağar, "Bakanımızın söylediğini söylemiş olayım, 'Bu da bizim bir talebimiz ancak bu son talebimiz değil mutlaka bizim de kafamızda bir rakam var' diye söyledi kendisi. Amacımız bu toplu iş sözleşmesinin masa başında çözülmesidir." ifadelerini kullandı.

        Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız da Bakanlığın sunduğu teklifi müzakerenin başlangıcı olarak gördüklerini, bu müzakere sürecinde, Türk- İş ile bu birlikteliğin önemli yarar getireceğini umduklarını söyledi.

        Belirtilen ücretin çok düşük olduğunu söyleyen Yıldız, "Arada çok ciddi bir fark vardır. Bu haliyle bile değerlendiremeyecek bir noktadayız." dedi.

        2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

        Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.

            2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

            İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

            İLAVE TEDİYE NEDİR?

            6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

            KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

            52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

            * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

            * Kamu iktisadi teşekkülleri,

            * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

            * Özel bütçeli idareler,

            * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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            Haberler Ekonomi Toplu sözleşme ne zaman olacak? Ve artık netleşiyor! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?