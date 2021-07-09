Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 Temmuz sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu mu? Soruları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlik yapan vatandaşlar 2021 yılı Temmuz ayı ile belirlenecek olan altı aylık ek ders ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...
2021 TEMMUZ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ek ders ücretleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekilde; bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenmektedir.
Öğretmenlerin ek ders ücret tablosu şu şekilde;
|EK DERS ÜCRETİ
|Ek Ders Saati
|Brüt
|Net %15
|Net %20
|Net %27
|Gündüz
|1
|25,17
|21,20
|19,95
|18,18
|Gece / Hafta Sonu
|1
|26,97
|22,72
|21,38
|19,49
|Ders Dışı Egzersiz
|1
|25,17
|21,20
|19,95
|18,18
|Yüksek Lisans %5
|1
|26,43
|22,27
|20,94
|19,09
|Doktora %15
|1
|28,95
|24,39
|22,94
|20,91
|Takviye Kursu Gündüz
|1
|50,34
|42,41
|39,89
|36,37
|Takviye Kursu Gece
|1
|53,94
|45,44
|42,74
|38,97
|Özel Eğitim %25
|1
|31,46
|26,50
|24,93
|22,73
|Destek Eğitim Odası %25
|1
|31,46
|26,50
|24,93
|22,73
|Sözleşmeli Öğretmen
|1
|25,17
|18,21
|17,13
|15,61
|Ücretli Öğretmen
|1
|25,17
|21,46
|20,37
|18,86