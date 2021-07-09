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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 18:16
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    • 09.07.2021 18:17
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    Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 Temmuz sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu!

    Gündemde yoğun bir şekilde Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan yüzbinlerce öğretmen 2021 yılının ikinci altı ayında ek ders için ne kadar ücret alacağını merak ediyordu. Merakla beklenen haber geldi, 2021 Temmuz sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu. MEB bünyesinde eğitim veren öğretmenler sözleşmeli ve kadrolu olarak ne kadar ek ders ücreti alacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar?

    Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 Temmuz sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu mu? Soruları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlik yapan vatandaşlar 2021 yılı Temmuz ayı ile belirlenecek olan altı aylık ek ders ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...

    2021 TEMMUZ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Ek ders ücretleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekilde; bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

    Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenmektedir.

    Öğretmenlerin ek ders ücret tablosu şu şekilde;

    EK DERS ÜCRETİ Ek Ders Saati Brüt Net %15 Net %20 Net %27
    Gündüz 1 25,17 21,20 19,95 18,18
    Gece / Hafta Sonu 1 26,97 22,72 21,38 19,49
    Ders Dışı Egzersiz 1 25,17 21,20 19,95 18,18
    Yüksek Lisans %5 1 26,43 22,27 20,94 19,09
    Doktora %15 1 28,95 24,39 22,94 20,91
    Takviye Kursu Gündüz 1 50,34 42,41 39,89 36,37
    Takviye Kursu Gece 1 53,94 45,44 42,74 38,97
    Özel Eğitim %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73
    Destek Eğitim Odası %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73
    Sözleşmeli Öğretmen 1 25,17 18,21 17,13 15,61
    Ücretli Öğretmen 1 25,17 21,46 20,37 18,86

        EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIYOR?

        Ek ders ücretlerinin yatırıldıkları tarihler değişiklik gösterir. Ek ders ücretleri normalde her ayın 1'i ve 7'si arasında hesaplara yatıyor. Ancak bazı durumlarda bu zaman diliminde ek ders ücretleri yatmayabiliyor. Böyle durumlarda da öğretmenler, ek ders ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başlar. Ek ders ücretlerinin geç yatırılmasının nedeni ek ders işlemlerinin elle giriliyor olmasıdır. Bazı evrakların zamanında sisteme girilmemesi de işlemlerin gecikmesine ve ek ders ücretlerinin geç yatırılmasına yol açıyor.
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