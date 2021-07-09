Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 Temmuz sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu!

2021 TEMMUZ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?



Ek ders ücretleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekilde; bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.