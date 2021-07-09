ŞOK'taki yeni fırsatlar yarın şubelerde! ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda yok yok dedirten indirimler!

ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler firma tarafından bu hafta duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Soft Renk Çelik Termos, Colorado Kampçı Termos, Sunco 2 Kişilik Çadır, Contigo Termal Termos, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, Bio Mangal Kömürü, Everest Metal USB Fan, 2'li El Yüz Havlusu, Şarjlı Mini El Fanı, Pusulalı Kamp Lambası, Krone Basketbol Topu, Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Voleybol/Futbol Topu ürünleri var. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Coca Cola, Pereja Limon Kolonyası, Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay ve Allesta Yüz Maskesi revaçta olacak.

ŞOK 10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU