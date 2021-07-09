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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 20:46
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    • 09.07.2021 20:46
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    ŞOK'taki yeni fırsatlar yarın şubelerde! ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda yok yok dedirten indirimler!

    ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda pek çok fırsat yer alırken fiyat listesi sorgulanıyor. Kamp ürünlerinin ön planda yer aldığı ŞOK'ta bu hafta 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, 2'li El Yüz Havlusu, Soft Renk Çelik Termos, Colorado Kampçı Termos, Pusulalı Kamp Lambası ve Krone Basketbol Topu ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünlerin listesi ve fiyatları

    takvim.com.tr
    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler firma tarafından bu hafta duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Soft Renk Çelik Termos, Colorado Kampçı Termos, Sunco 2 Kişilik Çadır, Contigo Termal Termos, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, Bio Mangal Kömürü, Everest Metal USB Fan, 2'li El Yüz Havlusu, Şarjlı Mini El Fanı, Pusulalı Kamp Lambası, Krone Basketbol Topu, Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Voleybol/Futbol Topu ürünleri var. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Coca Cola, Pereja Limon Kolonyası, Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay ve Allesta Yüz Maskesi revaçta olacak.

    ŞOK 10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Kampçı Termos
    • 2 lt geniş hacim
    • 304 Kalite paslanmaz çelik
    • Vakumlu çift katmanlı
    • Kulplu bardak ve ek bardak
    • Gizlenebilir askılık veya taşıma kolu ile kolay taşınabilir

    Termos Tekerlikli
    • 38 lt
    • 12-36 saat saklama kapasitesi
    • Tekerlekli ve çekçekli
    • Dayanıklı malzeme
    • Üstün muhafaza
    • Üst bölümde bardak koyma alanı

        Termos
        • 20 lt
        • 6-12 saat saklama kapasitesi

        Termal Termos
        • 1200 ml
        • Katlanabilir taşıma kolu Patentli 360° dönebilir THERMALOCK kapak
        • İçeceği kapağı tam açmadan ve ısı kaybı olmadan doldurma ve kilitleme özelliği
        • Termal Yalıtım - Çift katmanlı çelik yapısı

        Çelik Sürahi
        • 1,2 lt
        • Tek elle ergonomik kullanım imkanı
        • Geniş ağız sayesinde kolay temizlenebilir

            Erkek Outdoor Pantolon
            • M, L, XL beden
            • Rahat kalıp likralı ve konforlu kullanım
            • Doğa sporlarına uygundur
            • Kargo cepli

            Pereja Limon Kolonyası
            • 300 ml
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            Haberler Ekonomi ŞOK'taki yeni fırsatlar yarın şubelerde! ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda yok yok dedirten indirimler!