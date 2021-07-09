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    TMSF’de bayrak değişimi oldu (Ekonomi haberleri)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Karakaş, TMSF'nin yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu.

    TMSF’de bayrak değişimi oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Karakaş, TMSF'nin yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu.

    AKBANK'TA İŞLER NORMALE DÖNDÜ
    Yaşanan     teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına 2 gün erişilemeyen Akbank, tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı. Akbank, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 6-12 Temmuz arasında tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kart borcu ödeme ve görüntüleme işlemlerinden alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.

    ÜCRET DESTEĞİ BUGÜN HESAPTA
    Hükümetin     hem işçi hem işvereni korumak için yaşama geçirdiği nakdi ücret desteğinde Haziran ayı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

        7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMADI
        İstanbul Güngören        'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki bir firma yaklaşık 1 yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor. Şirket yetkilisi Emrullah Altuncu, "Hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. İş görüşmesine gelenler işi beğenmeyerek gitti. Masa başı iş arıyorlar" dedi.
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        Haberler Ekonomi TMSF’de bayrak değişimi oldu (Ekonomi haberleri)