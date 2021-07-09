TMSF’de bayrak değişimi oldu (Ekonomi haberleri)

7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMADI

İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki bir firma yaklaşık 1 yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor. Şirket yetkilisi Emrullah Altuncu, "Hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. İş görüşmesine gelenler işi beğenmeyerek gitti. Masa başı iş arıyorlar" dedi.