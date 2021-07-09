TMSF’de bayrak değişimi oldu (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Karakaş, TMSF'nin yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu.
AKBANK'TA İŞLER NORMALE DÖNDÜ
Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına 2 gün erişilemeyen Akbank, tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı. Akbank, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 6-12 Temmuz arasında tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kart borcu ödeme ve görüntüleme işlemlerinden alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.
ÜCRET DESTEĞİ BUGÜN HESAPTA
Hükümetin hem işçi hem işvereni korumak için yaşama geçirdiği nakdi ücret desteğinde Haziran ayı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.