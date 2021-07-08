Emekli ve memurların zam tutarı bu hafta pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Zam oranlarını bu hafta öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi geldi. Peki, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
YÜZDE 8.45 ZAMLI
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.
İşte zamlı maaş tutarları;
MAAŞLAR VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.