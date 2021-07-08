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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 01:48
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    • 09.07.2021 01:50
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    1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı

    Emekli ve memurlara yapılan zam bu haftanın ilk gününde belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının hemen ardından zam tutarı belli olan milyonlarca emekli ve memur alacağı maaşın tam tutarını öğrenmek istiyor. Ayrıca bir müjde de ikramiyeler için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Peki, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı

    Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

    Emekli ve memurların zam tutarı bu hafta pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Zam oranlarını bu hafta öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi geldi. Peki, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    YÜZDE 8.45 ZAMLI

    SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

    İşte zamlı maaş tutarları;

    MAAŞLAR VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

        "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

        FARK YATIRILACAK

        Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.

        KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERE YAPILAN ZAMLAR BELLİ OLDU

        Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

            2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

            Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

            Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

            Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.
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            Haberler Ekonomi 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı