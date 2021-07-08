Emekli ve memurların zam tutarı bu hafta pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Zam oranlarını bu hafta öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi geldi. Peki, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 2021 Temmuz emekli maaş zam oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

YÜZDE 8.45 ZAMLI

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

İşte zamlı maaş tutarları;