Son dakika: ÖTV araba fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?

ÖTV indirimi yapılıp yapılmayacağı araba alacak vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Peki, ÖTV araba fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte son gelişmeler...

ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.

İşte son gelişmeler;