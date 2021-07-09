Son dakika: Merkez Bankası duyurdu! FAST'ta limit yükseliyor!

Para kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandı.
TCMB, FAST sistemi işlem üst limitinin artırılacığını, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.