ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda binlerce kişinin beklediği ÖTV indirimi olacak mı? Araç fiyatları düşecek mi?

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80'lik ÖTV diliminde kalıyor.

Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50'lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor" dedi.

MATRAH DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı.

Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyorlar.