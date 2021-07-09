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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 14:32
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    • 09.07.2021 14:32
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

    Bakan Elvan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

    "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."



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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü