Sıçrayış sonrası paramparça oldu kafalar darmaduman! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda özellikle günün kapanış saatlerinde fiyatlardaki son gelişmeler takip ediliyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı. Dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem görmüştü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?