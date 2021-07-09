Sıçrayış sonrası paramparça oldu kafalar darmaduman! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda özellikle günün kapanış saatlerinde fiyatlardaki son gelişmeler takip ediliyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı. Dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem görmüştü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 502 BİN 470 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, DenizBank şeklinde sıralandı.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.