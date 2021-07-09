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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 17:53
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    • 09.07.2021 17:53
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    Sıçrayış sonrası paramparça oldu kafalar darmaduman! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor ve uzman yorumları mercek altına alınıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 503,6 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 azalışla 503,20 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından hareketli seyrini sürdürüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda özellikle günün kapanış saatlerinde fiyatlardaki son gelişmeler takip ediliyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı. Dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem görmüştü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 502 BİN 470 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, DenizBank şeklinde sıralandı.

    Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

        EMTİA PİYASASI GEÇEN HAFTA ZİRVELERE OYNADI

        Küresel piyasalar emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

        Kovid-19 salgınında delta varyantı sebebiyle birçok ülkede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, emtia fiyatlarındaki oynaklık da pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor.

        Azalan risk iştahı, yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönlendirirken, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,3460 ile 24 Şubat'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatı da analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.810 doların üzerini test etmesinin ardından 1.800 doların hemen altında dengelendi.

        Öte yandan dün açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcılardaki iyimserliği törpüledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 3,9 puan azalışla 60,1 değerine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Almanya'da fabrika siparişleri ise mayısta tahminlerin aksine düşüşe geçerek yüzde 3,7 azaldı.

        Analistler, bu akşam açıklanacak Fed'in 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

        Fed'in tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar endeksi, altın fiyatı ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

        Dün New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,23 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

        Avrupa borsalarında ise dün satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 ve FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

            Fed'in tutanakları öncesinde pay piyasalarındaki karışık seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

            Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,6920'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6840 seviyesinde işlem görüyor.

            Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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