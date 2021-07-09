Antalya'ya bir haftada 174 bin 808 turist geldi

Geçen yıl temmuz ayının ilk 8 gününde 31 bin 428 turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yılın aynı döneminde 450 bin 991 turiste ev sahipliği yaptı.

Uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte 1-8 Temmuz'da Rusya'dan Antalya'ya gerçekleştirilen 644 uçuşla 174 bin 808 Rus turist geldi.