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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 08:53
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    • 09.07.2021 09:00
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    Ve tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz'da nakdi ücret desteği (NÜD) yattı mı?

    Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz sene başlatılan ve 30 Haziran'da sona eren nakdi ücret desteğinin Temmuz ayında yatıp yatmayacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi. Son maaştan faydalanmak isteyenler ödemelerin ne zaman ve nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? Temmuz'da nakdi ücret desteği yatacak mı? İşte merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

    2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Haziran tarihinde sona eren ödemelerin uzatılmayacağı açıklandı. Haziran ayı ödemelerininin henüz yatmaması sebebiyle, Temmuz'da son maaşın ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Peki; 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

    En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri ise yeniden uzatılmadı.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA!

    Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e-Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.

        Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

        2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

        Asgari ücret zammıyla beraber yüzde 21.56 oranında artış gösteren bu ödenek günlük 39 TL'den 47 TL'ye yükseldi. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN;

        a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

        17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

        -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

        SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

        b) İş akdi feshedilenler için,

        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

        Şartlarının oluşması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ve tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz'da nakdi ücret desteği (NÜD) yattı mı?