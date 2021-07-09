Ve tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Temmuz'da nakdi ücret desteği (NÜD) yattı mı?

2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Haziran tarihinde sona eren ödemelerin uzatılmayacağı açıklandı. Haziran ayı ödemelerininin henüz yatmaması sebebiyle, Temmuz'da son maaşın ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Peki; 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.
En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.
Nakdi ücret desteği ödemeleri ise yeniden uzatılmadı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA!
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e-Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.