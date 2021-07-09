SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2021?

Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'nı merakla bekleyen Müslüman vatandaşlardan emekli olanlar ise ikramiyeleri için gün saymaya başladı. Temmuz ayı ikramiylerin yatacağı tarih belli oldu.