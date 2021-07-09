SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2021?

Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'nı merakla bekleyen Müslüman vatandaşlardan emekli olanlar ise ikramiyeleri için gün saymaya başladı. Temmuz ayı ikramiylerin yatacağı tarih belli oldu.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.
İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:
SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz
Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz
NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?
Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.