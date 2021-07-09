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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 07:16
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    • 09.07.2021 07:17
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    SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2021?

    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SGK, Bağ-Kur ve emeklilere bayram öncesinde verilecek ikramiyelerin tarihi belli oldu. Yılın ikinci ikramiyesini alacak emekliler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye tarihlerini araştırmaya başladı. 1.100 TL'ye yükselen emekli ikramiyelerinden yeni emekli olanlar da yararlanabiliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi!

    takvim.com.tr
    SSK- BağKur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'nı merakla bekleyen Müslüman vatandaşlardan emekli olanlar ise ikramiyeleri için gün saymaya başladı. Temmuz ayı ikramiylerin yatacağı tarih belli oldu.

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

    İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

    SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

    Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

    Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

    NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

    Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

        YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

        Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

        Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

        En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

        2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

        Emekli sandığı 3.276 TL

        2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

        Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

        İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

        • Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

        • İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

        • Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

        • Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

        • Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

        • Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

        • QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

        • ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
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        Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2021?