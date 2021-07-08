CANLI Dolar kuru: 9 Temmuz dolar kaç TL? Bugün Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

9 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 9 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
9 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,6856
Dolar satış: 8,6973
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,2838
Euro Satış: 10,3043
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,9650
Pound satış: 11,9933