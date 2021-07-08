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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 06:10
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    • 09.07.2021 06:10
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    CANLI Dolar kuru: 9 Temmuz dolar kaç TL? Bugün Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

    9 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Yatırım yapmak istenler veya elinde bulunan parayı değerlendirmek isteyenlerin gözü alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar/TL kurunda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle yatırımcılar hem içeride hem de dışarıdaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 9 Temmuz döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: 9 Temmuz dolar kaç TL?

    9 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 9 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    9 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6856

    Dolar satış: 8,6973

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2838

    Euro Satış: 10,3043

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,9650

    Pound satış: 11,9933
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    Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 9 Temmuz dolar kaç TL? Bugün Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?