Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021? Kamu işçileri seyyanen zam alabilecek mi? Kimler yararlanabilecek?

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

2021 SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.

Önceki yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

İşte yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler;