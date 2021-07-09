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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 12:25
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    • 09.07.2021 12:30
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    Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021? Kamu işçileri seyyanen zam alabilecek mi? Kimler yararlanabilecek?

    Vatandaşlar yoğun bir şekilde Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında seyyanen zam yer alıyor ve kamu işçilerine ne kadar yapılacağı merak ediliyor. Diğer yandan kimlerin zamdan yararlanacağı da merak konusu oluyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gündeme gelen konuya ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021?

    Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021? Kamu işçileri seyyanen zam alabilecek mi? Kimler yararlanabilecek? Sorulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kamu işçilerine yapılacak zam için teklif verilince zam miktarının ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar da arttı. Peki hükümet tarafından işçilere yapılacak seyyanen zam miktarı belli oldu mu?

    SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

    Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

    Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

    2021 SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

    Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.

    Önceki yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

    TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

    İşte yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler;

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        2021 ZAM ORANLARI!

        İşçi emeklileri temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam yapılacak. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu. En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre; en düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4 bin 330 lira oldu. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak. Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak.
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        Haberler Ekonomi Seyyanen zam ne demek, ne kadar 2021? Kamu işçileri seyyanen zam alabilecek mi? Kimler yararlanabilecek?