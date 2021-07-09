Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir? Devlet katkılı konut hesabından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKILI KONUT HESABINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişi müşterilere açılabilecektir.

Müşterinin devlet katkısına hak kazanması için Türk vatandaşı olması, 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut sahibi olmaması gerekmektedir.

Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapmış olması gerekmektedir.

Konut hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.

Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankamıza başvurması,

Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,

Devlet destekli konut hesabına yapılan ödemeler 36 ay bittikten sonra konutun alınması,

Konut edinim tarihine kadar düzenli birikime devam edilmesi gerekmektedir.