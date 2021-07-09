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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 15:00
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    • 09.07.2021 15:02
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    Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir? Devlet katkılı konut hesabından kimler faydalanabilir?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir? Sorusu yer alıyor. Vatandaşlar hem birikim kapmak hem de devlet katkısından faydalanmak istediği için bu konuya dair tüm bilgileri, ayrıntıları merak ederek araştırır oldu. Bankalardan bu hesabı açabilmek için bazı şartlar vardır ve vatandaşların bu şartları karşılıyor olması önemlidir. Diğer yandan hangi nitelikli konutların yararlanacağı da maddeler halinde belirtilmiştir. Peki devlet katkısı ne kadar ekleniyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir?

    Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir? Devlet katkısı nasıl hesaplanır, kimler faydalanabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet katkısı alınabilecek konut hesapları için bazı şartların karşılanıyor olması gerekir. Ayrıca konutların nitelikleri de önem taşımaktadır. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir?

    Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
    Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
    Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
    Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

    DEVLET KATKILI KONUT HESABINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişi müşterilere açılabilecektir.
    Müşterinin devlet katkısına hak kazanması için Türk vatandaşı olması, 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut sahibi olmaması gerekmektedir.
    Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapmış olması gerekmektedir.
    Konut hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.
    Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankamıza başvurması,
    Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
    Devlet destekli konut hesabına yapılan ödemeler 36 ay bittikten sonra konutun alınması,
    Konut edinim tarihine kadar düzenli birikime devam edilmesi gerekmektedir.

        DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIR?

        Konut hesabı devlet katkısı oranları aşağıdaki gibidir.

        Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için hesaptaki birikim tutarının %15'idir; ancak ödenecek tutar 26.995,96Türk Lirası'nı geçemez.
        48 ile 59 ay arasında olanlar için hesaptaki birikim tutarının %18'idir; ancak ödenecek tutar 29.072,57Türk Lirası'nı geçemez.
        60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının %20'sidir; ancak ödenecek tutar 31.149,18Türk Lirası'nı geçemez.
        *Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
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        Haberler Ekonomi Devlet katkısından hangi nitelikli konutlar yararlanabilir? Devlet katkılı konut hesabından kimler faydalanabilir?