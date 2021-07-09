Çay budama parası ne zaman yatar? 2021 çay budama parası için tarih bilgisi geldi!

Çay budama parası ne zaman yatar? 2021 çay budama parasından binlerce yaş çay üreticisi faydalanacak. Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağına ilişkin açıklama da geldi. Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL destek ödemesi yapılacak. Peki, çay budama parası ne zaman yatar? İşte merakla beklenen tarih bilgisi!
ÇAY BUDAMA PARASI NE ZAMAN YATAR?
Yapılan açıklamalara göre ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından ödemeler Çaykur hesaplarına aktarılırken bu tutar Çaykur tarafından üreticilerin hesaplarına gece yarısından itibaren yatırılmaya başlanacak.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 2021 yılı budama tazminat bedeli olarak 303 milyon lira yaş çay budama bedeli ödemesi yapılacak. Ödemelerin ÇAYKUR'un hesabına aktarıldığı ve üreticilerin bu gece (10 Temmuz Cumartesi) saat: 00.01'den itibaren hesaplarındaki parayı çekebilecekleri bilgisine ulaşıldı.
ÜRETİCİLERE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 402,5 milyon liralık ödemelerin bugün üreticilerin hesabına yatırılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 lira, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 lira, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 lira, Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.