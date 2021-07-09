Çay budama parası ne zaman yatar? 2021 çay budama parası için tarih bilgisi geldi!

ÇAY BUDAMA PARASI NE ZAMAN YATAR?

Yapılan açıklamalara göre ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından ödemeler Çaykur hesaplarına aktarılırken bu tutar Çaykur tarafından üreticilerin hesaplarına gece yarısından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 2021 yılı budama tazminat bedeli olarak 303 milyon lira yaş çay budama bedeli ödemesi yapılacak. Ödemelerin ÇAYKUR'un hesabına aktarıldığı ve üreticilerin bu gece (10 Temmuz Cumartesi) saat: 00.01'den itibaren hesaplarındaki parayı çekebilecekleri bilgisine ulaşıldı.