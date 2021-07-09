500 TL bayram harçlığı yatacak mı? E-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı var mı?

E-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı? Bu yıl bayram harçlığının yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan bayram harçlığı iddialarının ardından, konunun gerçek olup olmadığı merak edilmeye başlandı. 500 TL bayram harçlığı yatacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, bayram harçlıkları hakkındaki son durum!