500 TL bayram harçlığı yatacak mı? E-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı var mı?

E-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı? Bu yıl bayram harçlığının yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan bayram harçlığı iddialarının ardından, konunun gerçek olup olmadığı merak edilmeye başlandı. 500 TL bayram harçlığı yatacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, bayram harçlıkları hakkındaki son durum!
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI YATACAK MI?
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dar gelirli ve işsiz kalan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden 1000 TL'lik yardım yapılmıştı.
Kurban Bayramına kısa bir süre kala ise bayram harçlığı verileceği haberleri sosyal medyada dolaşmaya başlandı. Bu kapsamda maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl 500 TL yardım edileceği iddia edildi.
65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürüldü.