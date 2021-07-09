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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 10:08
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    • 09.07.2021 10:08
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    Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu? 2021 e-Devlet açık kapı ile 500 TL Kurban Bayramı harçlığı başvurusu alınıyor mu?

    Bayram yaklaşırken milyonlarca vatandaş heyecanlı geri sayıma başladı, bir yandan da Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu? Sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram zamanı 500 TL Kurban Bayramı harçlığı ile ilgili iddialar gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı, konuyla ilgili bakanlık açıklaması geldi. Peki 2021 e-Devlet açık kapı ile 500 TL Kurban Bayramı harçlığı başvurusu alınıyor mu? Kurban Bayramı 2021 yılında 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İşte bayram harçlığı konusuna ilişkin detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu?

    Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu? 2021 e-Devlet açık kapı ile 500 TL Kurban Bayramı harçlığı başvurusu alınıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken gündemde dolaşan 500 TL bayram harçlığı iddiaları vatandaşları heyecanlandırdı ve detaylar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili bakanlık açıklaması geldi, işte ayrıntılar...

    500 tl KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VERİLİYOR MU?

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor. Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

    AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

    2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

        AÇIK KAPI YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

        Başvurular direkt olarak valiliklere iletilmektedir. Elektronik ortamda yapılan bu başvurular ile vatandaşa 7 gün içinde dönülmektedir. Açık yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmekte olan bir yardımdır. Toplam 322 farklı belirlenen konularda vatandaşlar açık kapıya başvurabilmektedir.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2021 Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arafesi olarak eda edilecek.

        Bayramın hafta başına denk geliyor olması nedeniyle şimdiden 9 günlük tatili garantileyen vatandaşlar 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması ve Cuma gününün de bayram tatiline eklenmesi halinde 11 gün sürecek olan bir tatilin tadını çıkaracak.
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu? 2021 e-Devlet açık kapı ile 500 TL Kurban Bayramı harçlığı başvurusu alınıyor mu?