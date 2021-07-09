Kurban Bayramı harçlığı veriliyor mu? 2021 e-Devlet açık kapı ile 500 TL Kurban Bayramı harçlığı başvurusu alınıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken gündemde dolaşan 500 TL bayram harçlığı iddiaları vatandaşları heyecanlandırdı ve detaylar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili bakanlık açıklaması geldi, işte ayrıntılar...
500 tl KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VERİLİYOR MU?
İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor. Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.
AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI
İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.
2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.