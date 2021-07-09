AXA sigorta artık AXA Avrupa çatısında

AXA Grubu'nun Mart ayında 2023 stratejik planını uygulamak üzere üst düzey yönetici ekibinde yaptığı değişiklikleri duyurmasının ardından, Axa Sigorta'nın Axa Avrupa Bölgesi'ne dahil edildiği açıklandı.

Axa Sigorta, CEO Yavuz Ölken liderliğinde Axa Avrupa'ya bağlı olarak çalışacak ve şirketin raporlaması Axa Avrupa CEO'su Antimo Perretta'ya yapılacak. Antimo Perretta, "Axa Sigorta'nın 'Geleceğe Hazır' vizyonunu destekliyorum. Bu vizyonun Türk sigorta pazarında güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratmaya devam edeceğinden eminim. Axa'nın Türkiye'deki geleceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken de "Axa Sigorta olarak Axa Grubu'nun yönetim şemasında gelişmekte olan ülkeler grubundan gelişmiş pazarların bulunduğu Avrupa grubuna dahil olmak heyecan verici" şeklinde konuştu.