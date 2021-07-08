Bu kadarına da pes artık! Düşünmeden tıklayan cayır cayır yandı! Tüm paranızı anında kaybedebilirsiniz

Tatil planları yapan kişilerin de dikkatli olması gerektiğini ifade eden Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Çekilişlere ve hediye kampanyalarına ilginin artması, sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riskini de katlamış durumda" dedi.

Pandemi sürecinde hız kazanan dijital dönüşüme karşın kullanıcıların siber güvenlik farkındalığının henüz yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Özellikle e-ticarette yaşanan ivmelenme, siber korsanların önünü açmaya devam ediyor.