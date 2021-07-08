ŞOK beşli %25 indirim avantajı doğuyor! ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek fırsatlar!

ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek fırsatlar bulunuyor. Pek çok fırsatın ön planda yer aldığı ŞOK'ta bu hafta 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, 2'li El Yüz Havlusu, Soft Renk Çelik Termos, Colorado Kampçı Termos, Pusulalı Kamp Lambası ve Krone Basketbol Topu ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünlerin listesi ve fiyatları
ŞOK 10 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Kampçı Termos
• 2 lt geniş hacim
• 304 Kalite paslanmaz çelik
• Vakumlu çift katmanlı
• Kulplu bardak ve ek bardak
• Gizlenebilir askılık veya taşıma kolu ile kolay taşınabilir
Termos Tekerlikli
• 38 lt
• 12-36 saat saklama kapasitesi
• Tekerlekli ve çekçekli
• Dayanıklı malzeme
• Üstün muhafaza
• Üst bölümde bardak koyma alanı