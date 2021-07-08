Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapmayı yasaklayan kanun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi

Tarım Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapmayı yasaklayan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getiren kanun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa tütün konusundaki kaçağı önlerken, aynı zamanda devletin vergi kaybına da son verecek. 2020 yılı verileri dikkate alındığında vergisi ödenmemiş tütün satışından devletin 15 milyar liraya varan kayba uğradığı hesaplanıyor.

Yasayı farklı mecralara çeken muhalefet, yasal üretim yapan üreticiyi koruyan, kayıt dışı ticareti engelleyen ve vergi kaybını ortadan kaldıracak yasanın 'çiftçiye zarar verdiği' algısını yaymaya çalışıyor. Konunun uzmanları, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Tarım Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan veya bildirimde bulunan dürüst tütün çiftçisini olumsuz etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir. Aksine tütün tarımının sürdürülebilirliği açısından bu cezalar dürüst çiftçiyi ve tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerini koruyacak, ülkemiz için önemli bir ihracat kaynağı olan tütün üretimini destekleyecektir."