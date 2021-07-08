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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 16:57
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    • 08.07.2021 17:36
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    THY'den büyük başarı! Avrupa ikincisi oldu

    EUROCONTROL'ün verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), günlük 1144 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. havayolu oldu. THY'nin ardından üçüncü olan şirket ise 804 seferle Air France oldu.

    THY'den büyük başarı! Avrupa ikincisi oldu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 7 Temmuz ile ilgili hava trafiği verilerine göre, aşılamanın hız kazanmasıyla Avrupa havayolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor.

    Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1655 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1144 uçuşla ikinci sırada yer alırken 804 seferle Air France üçüncü oldu.

    Raporda, Pegasus Havayolları da Avrupa'da en çok uçan havayolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 493 olarak açıklandı.

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