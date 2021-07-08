8 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları

Dolar ve euro döviz kurlarında özellikle son günlerde hareketli dakikalar yaşanırken alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6880 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?