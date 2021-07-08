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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 17:51
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    • 08.07.2021 17:55
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    8 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları

    Döviz kurlarındaki son gelişmeler piyasaların dördüncü işlem gününde takip edilirken gözler dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 8,6912'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte 8 Temmuz canlı döviz kurları...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar ve euro döviz kurlarında özellikle son günlerde hareketli dakikalar yaşanırken alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6880 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 506 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 503 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 506 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 985 bin 286,17 lira, işlem miktarı ise 1.457,94 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 742 milyon 882 bin 508,33 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

    ASYA BORSALARI SATICILI SEYRETTİ

    Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

    Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor. Başbakan Suga Yoşihide, "Tokyo'daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.

        Öte yandan, Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacağını duyurdu.

        Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79 azalışla 3.525 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,99 düşüşle 3.252 puandan kapattı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 28.118 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,62 azalışla 109,97 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,71 azalışla 52.672 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,75 değer kaybıyla 27.109 seviyelerinde bulunuyor.

        AVRUPA BORSALARI, DÜŞÜŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 455,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,02 düşüşle 15.536 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 azalışla 7.080 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,54 düşüşle 8.713 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 gerileyerek 6.447 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,33 değer kaybederek 24.939 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 1,1804 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

            Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

            Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat mayısta yüzde 0,3, ithalat yüzde 3,4 arttı. Ayrıca, ülkede dış ticaret fazlası mayısta 12,3 milyar avro ile beklentilerin altında gerçekleşirken, cari fazla mayıs ayında 13,1 milyar avro oldu.
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            Haberler Ekonomi 8 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları