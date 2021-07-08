8 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları

Dolar ve euro döviz kurlarında özellikle son günlerde hareketli dakikalar yaşanırken alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6880 liradan, avro 10,2720 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar-euro-sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 506 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 503 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 506 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 985 bin 286,17 lira, işlem miktarı ise 1.457,94 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 742 milyon 882 bin 508,33 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI SATICILI SEYRETTİ
Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.
Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor. Başbakan Suga Yoşihide, "Tokyo'daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.