Saatler değişti! 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

8-9 Temmuz Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Akbank mesai saatleri kaç? 2 gündür yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle müşterilerine büyük zorluklar yaşatan Akbank'ta mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; 8-9 Temmuz tarihlerinde şube çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Peki; 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
8-9 TEMMUZ AKBANK KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Saat 05.00 itibarıyla Akbank Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kanalların yeniden hizmete açıldığı ifade edildi. Açıklama şu şekilde; "Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşabilirler."