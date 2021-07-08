Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.07.2021 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 16:55
    ABONE OL

    Saatler değişti! 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka mesai saatleri değişiklik yapıldığı duyuruldu. Teknik sorunlar nedeniyle 2 gündür müşterilerine hizmet veremeyen Akbank’ta işlem yapamayanlar için mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki; 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç oldu? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Saatler değişti! 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    8-9 Temmuz Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Akbank mesai saatleri kaç? 2 gündür yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle müşterilerine büyük zorluklar yaşatan Akbank'ta mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; 8-9 Temmuz tarihlerinde şube çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Peki; 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    8-9 TEMMUZ AKBANK KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

    AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Saat 05.00 itibarıyla Akbank Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kanalların yeniden hizmete açıldığı ifade edildi. Açıklama şu şekilde; "Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşabilirler."

        KOMİSYONLAR İADE EDİLECEK

        Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

        Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

        Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

        Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

        Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

        12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haiti Devlet Başkanı Moise suikastında şok detay!
        Haberler Ekonomi Saatler değişti! 8-9 Temmuz Akbank mesai saatleri kaç? Akbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?