SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı: 7639 TL'den 8284 TL'ye yükseldi

SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı.
Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi.
Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu.
SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı.
Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi.
Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu.
Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.
Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.
Tazminat her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor.
Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli.
Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.