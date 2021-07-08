8 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dün kapanışta kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,00 liradan işlem görmüştü. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıdı. Peki, bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 azalışla 503,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 506 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 503 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 506 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 985 bin 286,17 lira, işlem miktarı ise 1.457,94 kilogram oldu.