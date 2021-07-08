8 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dün kapanışta kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,00 liradan işlem görmüştü. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıdı. Peki, bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?