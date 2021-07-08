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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 18:53
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    • 08.07.2021 18:53
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    8 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar?

    Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda özellikle günün kapanış saatlerinde fiyatlardaki son gelişmeler takip ediliyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün yarım, tam, çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar? İşte 8 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dün kapanışta kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.341,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,00 liradan işlem görmüştü. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıdı. Peki, bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 azalışla 503,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 503,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 506 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 503 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 506 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 985 bin 286,17 lira, işlem miktarı ise 1.457,94 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 742 milyon 882 bin 508,33 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.796,85 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.796,85 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 506 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6807 lira, satışta 8,7155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6596 lira, satışta 8,6943 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3760, dolar/yen paritesi de 109,79 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselişle 73,13 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 8 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün yarım, tam çeyrek ve gram altın kaç lira, ne kadar?