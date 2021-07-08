Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.07.2021 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 14:33
    ABONE OL

    8 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 8 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    8 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri'

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Logo Yazılım 39,22 36,82 6,52
    Aksa 16,34 15,85 3,09
    Doğuş Otomotiv 26,70 25,96 2,85
    Enka İnşaat 9,17 9,05 1,33
    Afyon Çimento 3,84 3,81 0,79
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 6,79 0,74
    Kervan Gıda 15,64 15,53 0,71
    Aksa Enerji 11,99 11,91 0,67
    Eczacıbaşı İlaç 5,97 5,95 0,34
    Esenboğa Elektrik 30,24 30,16 0,27
    MLP Sağlık 22,86 22,80 0,26
    Petkim 5,37 5,36 0,19
    Tekfen Holding 14,98 14,96 0,13
    Gübre Fabrikaları 51,95 51,90 0,10
    Coca Cola İçecek 79,65 79,60 0,06

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Erbosan 127,90 135,20 -5,40
    Odaş Elektrik 1,95 2,02 -3,47
    Konya Çimento 930,00 957,00 -2,82
    Borusan Yatırım Pazarlama 289,20 296,50 -2,46
    Pegasus 74,00 75,65 -2,18
    Netaş Telekomünikasyon 20,24 20,68 -2,13
    Ege Endüstri 1.272,90 1.300,00 -2,08
    Ege Gübre 174,90 178,50 -2,02
    Borusan Mannesmann 23,48 23,96 -2,00
    İş Yatırım Menkul Değerler 13,82 14,09 -1,92
    Türk Traktör 168,70 171,70 -1,75
    Kerevitaş Gıda 4,51 4,59 -1,74
    İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69
    Tofaş Oto Fabrikası 30,98 31,48 -1,59
    Global Yatırım Holding 3,13 3,18 -1,57
    Otokar 275,90 280,00 -1,46
    Migros Ticaret 33,90 34,38 -1,40
    Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,28 -1,32
    Kartonsan 52,90 53,60 -1,31
    Çemtaş 13,21 13,38 -1,27

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yavaş'a zor sayaç sorusu: Aradaki fark kimin cebinde?
    Haberler Ekonomi 8 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?