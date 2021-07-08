8 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|39,22
|36,82
|6,52
|Aksa
|16,34
|15,85
|3,09
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|25,96
|2,85
|Enka İnşaat
|9,17
|9,05
|1,33
|Afyon Çimento
|3,84
|3,81
|0,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|6,79
|0,74
|Kervan Gıda
|15,64
|15,53
|0,71
|Aksa Enerji
|11,99
|11,91
|0,67
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,95
|0,34
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|30,16
|0,27
|MLP Sağlık
|22,86
|22,80
|0,26
|Petkim
|5,37
|5,36
|0,19
|Tekfen Holding
|14,98
|14,96
|0,13
|Gübre Fabrikaları
|51,95
|51,90
|0,10
|Coca Cola İçecek
|79,65
|79,60
|0,06
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|127,90
|135,20
|-5,40
|Odaş Elektrik
|1,95
|2,02
|-3,47
|Konya Çimento
|930,00
|957,00
|-2,82
|Borusan Yatırım Pazarlama
|289,20
|296,50
|-2,46
|Pegasus
|74,00
|75,65
|-2,18
|Netaş Telekomünikasyon
|20,24
|20,68
|-2,13
|Ege Endüstri
|1.272,90
|1.300,00
|-2,08
|Ege Gübre
|174,90
|178,50
|-2,02
|Borusan Mannesmann
|23,48
|23,96
|-2,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,82
|14,09
|-1,92
|Türk Traktör
|168,70
|171,70
|-1,75
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,59
|-1,74
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,98
|31,48
|-1,59
|Global Yatırım Holding
|3,13
|3,18
|-1,57
|Otokar
|275,90
|280,00
|-1,46
|Migros Ticaret
|33,90
|34,38
|-1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,25
|2,28
|-1,32
|Kartonsan
|52,90
|53,60
|-1,31
|Çemtaş
|13,21
|13,38
|-1,27