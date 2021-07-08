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    • Ekonomi
    • 08.07.2021 13:22
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    • 08.07.2021 13:22
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    Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar?

    Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar? Temmuz ayında evde bakım maaşının ne zaman yatacağı araştırılan konulardan birisi oldu. Yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşı, her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılıyordu. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar?

    Evde bakım maaşı ne zaman yatar? 2021 Temmuz evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım parası ödemeleri bekleniyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlarken bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek. Peki; evde bakım maaşı ne zaman yatar? İşte; 2021 Temmuz ayında evde bakım maaşının akıbeti!

    2021 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

    Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.

    Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.

        - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

        - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

        - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

        SOSYAL ÖDEMELER

        AYLIK Mevcut % 8.45

        65 yaş aylığı 763,67 828,20

        Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

        Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

        Engelli aylığı

        - % 40-69 arası 609,61 661,12

        - % 70 ve üstü 914,42 991,68

        Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

        Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar?