Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatar?

2021 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.