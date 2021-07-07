Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2021 yılı 100 bin konut başvurularının alınacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Kurum tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesi başvurularına yüz binlerce başvuru yapılmıştı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak? İşte genel bilgiler...
TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ tarafından henüz 2021 yılı 100 bin konut başvuruları henüz duyurulmadı. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı.
İşte başvuru şartları;
TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).