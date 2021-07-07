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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 19:19
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    • 07.07.2021 19:19
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    TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak?

    Her yıl on binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ 81 ilimizde yeni projeler üretmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında 100 bin konut başvurusu alınacak. Geçen yıl Türkiye genelinde başlatılan 100 bin konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor?

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2021 yılı 100 bin konut başvurularının alınacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Kurum tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesi başvurularına yüz binlerce başvuru yapılmıştı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak? İşte genel bilgiler...

    TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TOKİ tarafından henüz 2021 yılı 100 bin konut başvuruları henüz duyurulmadı. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı.

    İşte başvuru şartları;

    TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türk vatandaşı olmak,

    Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

    Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

    Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

    Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

    Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

        "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

        1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

            3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

            2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

            3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

            Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

            İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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            Haberler Ekonomi TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak?