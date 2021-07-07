Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2021 yılı 100 bin konut başvurularının alınacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Kurum tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesi başvurularına yüz binlerce başvuru yapılmıştı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 TOKİ konut başvuru şartları nelerdir, hangi illerde konut yapılacak? İşte genel bilgiler...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından henüz 2021 yılı 100 bin konut başvuruları henüz duyurulmadı. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı.

İşte başvuru şartları;