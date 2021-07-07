Ve tarih belli oldu! 4/D'li taşeron kamu işçisi 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? İlave tediye ne zaman yatacak 2021?

2021 Temmuz ayı ilave tediye ödemeleri ne zaman yaracak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Tediye 3. taksit ödemesi, kamuda çalışan binlerce işçiyi kapsıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu. Peki, taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI: YÜZ BİNLERCE KAMU İŞÇİSİNİN BEKLEDİĞİ EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
İşte tediye ödeme miktarları;
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.