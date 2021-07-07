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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 08:29
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    • 07.07.2021 08:29
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    Ve tarih belli oldu! 4/D'li taşeron kamu işçisi 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? İlave tediye ne zaman yatacak 2021?

    İlave tediye 3. taksit ne zaman yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Taşeron işçiler ve kamuda çalışan işçilere verilecek olan tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ödeme 29 Ocak'ta; ikincisi 11 Mayıs'ta yatırılan ikramiyelerin üçüncüsünün tarihi merak ediliyordu. Peki, taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Tarih belli oldu! Tediye 3. taksit ne zaman verilecek?

    2021 Temmuz ayı ilave tediye ödemeleri ne zaman yaracak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Tediye 3. taksit ödemesi, kamuda çalışan binlerce işçiyi kapsıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu. Peki, taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI: YÜZ BİNLERCE KAMU İŞÇİSİNİN BEKLEDİĞİ EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

    6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

    İşte tediye ödeme miktarları;

    Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.

    Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

        Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        TEDİYE ÖDEMESİ ALACAK KİŞİLER KİMLERDİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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        Haberler Ekonomi Ve tarih belli oldu! 4/D'li taşeron kamu işçisi 3. taksit tediye ödemesi ne zaman verilecek? İlave tediye ne zaman yatacak 2021?