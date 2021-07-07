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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 09:44
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    • 07.07.2021 15:48
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    Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman açılır?

    Akbank sorunu ne zaman çözülecek? Sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Akbank mobil uygulaması, ATM ve pos cihazları dünden beri çalışmıyor. Bu gelişmeler üzerine Akbank tarafından dün açıklama yapılmıştı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. Bugün hala erişim problemi yaşandığı görülüyor. Peki, Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Akbank sorunu ne zaman çözülecek?

    Akbank ne zaman düzelecek? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Dünden beri kullanıcılar bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının yanı sıra aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor. Peki, Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman düzelecek? İşte detaylar!

    7 TEMMUZ AKBANK SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK? AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    Milyonlarca Akbank müşterisi dün sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.

    AKBANK TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

    DÜN AKBANK'TAN SİBER SALDIRI İDDİALARINA AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

    Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

    2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

    Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

        AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ULAŞIM!

        Bireysel Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

        Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda Müşteri İletişim Danışmanlarımıza hızlı ve kolay şekilde bağlanarak hizmet alabilirsiniz.

        Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

        Kurumsal hesaplarınız ile ilgili firma çalışanlarınıza istediğiniz hesap ve işlemler için istediğiniz yetkileri tanımlatabilirsiniz.

        Bunun için tek yapmanız gereken, şubenizden istediğiniz sayıda kullanıcıya, istediğiniz işlemlere yetki verilmesini talep etmektir.

        Hızlı Tanıma Hizmetimiz ile Sizi Tanıyoruz

        Daha hızlı ve öncelikli hizmet alabilmek için Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranıza hızlı tanıma özelliği ekleterek Müşteri İletişim Merkezi'nin tanımlı müşterisi olabilirsiniz.

        Böylelikle 444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda, TC Kimlik Numaranızı / Müşteri Numaranızı/ Kredi Kart Numaranızı/ Banka Kart Numarası tuşlamanıza gerek kalmadan sadece kart şifreniz ya da Akbank Şifreniz ile işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz.

        Hızlı Tanıma hizmetimize; Bireysel Akbank İnternet Şubesi ve Müşteri İletişim Merkezimizden tanımlama yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman açılır?