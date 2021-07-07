Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2021 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 08:54
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Binance kullanıcılarına şok! Avrupa'da Sepa üzerinden ödeme yapmayı durdurdu

    Son dakika haberleri... Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Avrupa'da en yaygın ödeme ağlarından olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı durdurdu.

    Binance kullanıcılarına şok! Ödeme yapmayı durdurdu

    Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Avrupa'nın önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

    KENDİ KONTROLLERİNİN DIŞINDA
    Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu. Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerin uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.

    Sepa'yı yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.

    DÜN DE İNGİLİZ BANKA BARCLAYS ÖDEME YAPMAYI DURDURMUŞTU
    Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.



        Hürriyet'in haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

        Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

        PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR
        Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.

        BINANCE'DEN İLK AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK
        Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık.

            İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan teslim edecek!
            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Binance kullanıcılarına şok! Avrupa'da Sepa üzerinden ödeme yapmayı durdurdu