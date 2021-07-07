SON DAKİKA: Binance kullanıcılarına şok! Avrupa'da Sepa üzerinden ödeme yapmayı durdurdu

Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Avrupa'nın önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
KENDİ KONTROLLERİNİN DIŞINDA
Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu. Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerin uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.
Sepa'yı yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.
DÜN DE İNGİLİZ BANKA BARCLAYS ÖDEME YAPMAYI DURDURMUŞTU
Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.