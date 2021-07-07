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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 18:57
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    • 07.07.2021 18:57
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    Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama: Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde devreye almayı hedefliyoruz"

    Akbank hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Bankanın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Akbank'tan yeni açıklama! Önümüzdeki saatlerde...

    Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz." ifadeleri yer aldı.



    Sabah saatlerinde sistemlerinde teknik nedenlerle sorunlar yaşandığını açıklayan Akbank'tan yeni bir duyuru yapıldı.




    Bankanın resmi Twitter hesabından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

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    Haberler Ekonomi Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama: Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde devreye almayı hedefliyoruz"