Tarımda 'İnegöl' modeli

İnegöl, mobilyada olduğu gibi tarımda da bir başarı hikayesi yazmak adına girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tarım teknolojileri alanında ciddi bir adım atıldı. Türkiye'de ilk kez ZİHA adı verilen Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla meyve bahçeleri İnegöl'de ilaçlandı.
Kullanılan bu yeni teknoloji ile ZİHA'lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen bir şekilde dağıtırken, Zirai İnsansız Hava Aracının (ZİHA) pervanesinin oluşturmuş olduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyveler dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA'lar ile yaklaşık %80-90 oranında bir su tasarrufu ve yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu sağlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı.
Başkan Taban, "Bugün güzel ve yenilikçi bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çok kıymetli bir işin lansmanını gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak da tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi ve gelişimciliği arzu eden, bunu açık bir ekosisteme çeviren bir mahiyete dönüşüyor. Her gün tüm çalışma arkadaşlarımız daha ne olabilir, tarımda, ekonomide, turizmde ne yapabiliriz, diğer sektörlerde neler yapmalıyız gibi inovatif yaklaşımlarla yenilikleri aramaya devam ediyor" dedi.
Kullanılan bu yeni teknoloji ile ZİHA'lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen bir şekilde dağıtırken, Zirai İnsansız Hava Aracının (ZİHA) pervanesinin oluşturmuş olduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyveler dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA'lar ile yaklaşık %80-90 oranında bir su tasarrufu ve yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu sağlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı.
Başkan Taban, "Bugün güzel ve yenilikçi bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çok kıymetli bir işin lansmanını gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak da tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi ve gelişimciliği arzu eden, bunu açık bir ekosisteme çeviren bir mahiyete dönüşüyor. Her gün tüm çalışma arkadaşlarımız daha ne olabilir, tarımda, ekonomide, turizmde ne yapabiliriz, diğer sektörlerde neler yapmalıyız gibi inovatif yaklaşımlarla yenilikleri aramaya devam ediyor" dedi.