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    Tarımda 'İnegöl' modeli

    İnegöl Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve kooperatifin iştiraki olan TARNET işbirliği ile İnegöl Tarım Modeline bir yeniliği daha ekledi. Kısa adı ZİHA olan Zirai İnsansız Hava Aracı Türkiye’de ilk kez İnegöl’de meyve bahçelerinin ilaçlanmasında kullanıldı. Zamandan, ilaç ve sudan ciddi tasarruf sağlayan ZİHA’ların yakın gelecekte ülke genelinde bu amaçla kullanılmasının önü açıldı.

    Tarımda 'İnegöl' modeli
    İnegöl, mobilyada olduğu gibi tarımda da bir başarı hikayesi yazmak adına girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tarım teknolojileri alanında ciddi bir adım atıldı. Türkiye'de ilk kez ZİHA adı verilen Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla meyve bahçeleri İnegöl'de ilaçlandı.

    Kullanılan bu yeni teknoloji ile ZİHA'lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen bir şekilde dağıtırken, Zirai İnsansız Hava Aracının (ZİHA) pervanesinin oluşturmuş olduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyveler dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA'lar ile yaklaşık %80-90 oranında bir su tasarrufu ve yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu sağlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı.



    Başkan Taban, "Bugün güzel ve yenilikçi bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çok kıymetli bir işin lansmanını gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak da tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi ve gelişimciliği arzu eden, bunu açık bir ekosisteme çeviren bir mahiyete dönüşüyor. Her gün tüm çalışma arkadaşlarımız daha ne olabilir, tarımda, ekonomide, turizmde ne yapabiliriz, diğer sektörlerde neler yapmalıyız gibi inovatif yaklaşımlarla yenilikleri aramaya devam ediyor" dedi.

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