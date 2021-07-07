KOBİ’lere hızlı destek: Mikroya 30 bin, küçük işletmeye 75 bin TL

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Ödemeler 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını Mart 2020'deki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek. İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti; mikro işletmeler için aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 30 bin, küçük işletmeler için de aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olarak belirlendi. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Yenilikçi genç işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.