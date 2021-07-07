Kademeli normalleşme sürecinde biletler de uçtu

Kademeli normalleşme süreci, uçak ve otobüs biletlerine olan talebi artırdı. Bu, fiyatlara da yansıdı. İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul-Dubai destinasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara-Antalya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti Kiev-Ankara destinasyonunda 190 liraya satılırken, en ucuz yurt içi uçak bileti ise Antalya- Adana destinasyonunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay Haziran iken; en ucuz olduğu aylar iç hatlarda Şubat ve Mart, dış hatlarda ise Mart ve Mayıs oldu. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle çiftlerin yurt dışında ilk tercihinin, vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler'in başkenti Male olduğu görüldü.
- Ekonomi
- 07.07.2021 Gazete