İstanbul Havalimanı’na sağlık akreditasyonu

UluslararasıHavalimanları Konseyi(ACI) tarafından2020'de başlatılanprogramı kapsamındaverilen sertifikayıbu yıl da almayahak kazandı. İGAHavalimanı İşletmesiİcra Kurulu Başkanıve Genel Müdürü"Geçtiğimiz yıl ilkdefa ACI tarafındanİstanbul Havalimanı'naverilen HavalimanıSağlık Akreditasyonusertifikasını yine bir ilkeimza atarak tekrardanalmaya hak kazandık.Denetimlerden geçerekaldığımız bu sertifikaile sağlık alanındahayata geçirdiğimizuygulamalarımızdakisürdürülebilirliğide sağlamış olduk.İstanbul Havalimanı'ndayakalanan hijyenstandartlarındanasla ödünvermeyeceğiz" dedi.