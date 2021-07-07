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    İstanbul Havalimanı’na sağlık akreditasyonu

    İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020'de başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.

    İstanbul Havalimanı’na sağlık akreditasyonu
    İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 2020'de başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Geçtiğimiz yıl ilk defa ACI tarafından İstanbul Havalimanı'na verilen Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını yine bir ilke imza atarak tekrardan almaya hak kazandık. Denetimlerden geçerek aldığımız bu sertifika ile sağlık alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki sürdürülebilirliği de sağlamış olduk. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz" dedi.
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