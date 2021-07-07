'Dostum' ile doğayla kucaklaş

İnegöl Belediyesi; sanayi ve tarımın ön plana çıktığı şehirde turizm alanında attığı adımları müzelerle sınırlandırmayarak farklı özellikleri de şehre kazandırmayı başardı. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bunlardan biri. Şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturan merkez, Yeniceköy Mahallesinde bulunuyor.
13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriliyor. Doğa severlerin uğrak mekanı olan DOSTUM, isminin de verdiği güvenle kısa sürede ülke çapında nam yapmış bir değer. Göl kenarında bulunan tesisleriyle bulunmaz bir nimet. 80 bin metrekarelik bir faaliyet alanında kurulu olan DOSTUM, doğa ile sporun konforla buluştuğu mekan haline dönüştü.
Aktaş Tepe ismi verilen 2222 rakımlı tepe, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren bir tepe. Bu özelliğiyle de İnegöl tercih edilen şehir konumunda.
13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriliyor. Doğa severlerin uğrak mekanı olan DOSTUM, isminin de verdiği güvenle kısa sürede ülke çapında nam yapmış bir değer. Göl kenarında bulunan tesisleriyle bulunmaz bir nimet. 80 bin metrekarelik bir faaliyet alanında kurulu olan DOSTUM, doğa ile sporun konforla buluştuğu mekan haline dönüştü.
Aktaş Tepe ismi verilen 2222 rakımlı tepe, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren bir tepe. Bu özelliğiyle de İnegöl tercih edilen şehir konumunda.