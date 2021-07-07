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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 17:46
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    • 07.07.2021 17:46
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    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Döviz kurlarında hareketlilik! Dolar ve euro kaç TL?

    Haftanın üçüncü işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Piyasalarda hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 8,6920'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 7 Temmuz canlı döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6820 liradan, avro 10,2760 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2640 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum nedir? Dolar ve euro kaç TL? İşte son gelişmeler

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 504 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

    ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

    Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

    Analistler, emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

    Japonya'da Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu. Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 3,7 artması bekleniyor.

        Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,66 üzerinde 3.553 puandan tamamlarken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,90 artışla 7.326 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,60 düşüşle 3.285 puandan kapattı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 28.366 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 110,64 seviyelerinden işlem görüyor.

        Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,12 değer kazancıyla 52.923 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,51 azalışla 27.927 seviyelerinde bulunuyor.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 artışla 458,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,68 değer kazancıyla 15.617 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 7.138 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 8.889 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.535 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 25.363 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 1,1816 seviyesinden işlem görüyor.

            Analistler, Avrupa borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

            Bugün, Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik iletişimin takip edileceğini ifade etti.

            Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 17,3 arttı.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Döviz kurlarında hareketlilik! Dolar ve euro kaç TL?