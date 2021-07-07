Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Döviz kurlarında hareketlilik! Dolar ve euro kaç TL?

Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6820 liradan, avro 10,2760 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2640 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum nedir? Dolar ve euro kaç TL? İşte son gelişmeler
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 504 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.
Analistler, emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Japonya'da Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu. Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 3,7 artması bekleniyor.