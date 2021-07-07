7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım aylığı ödeme günleri merakla araştırılıyor. Peki, 7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylıkları bayramdan önce yatacak mı? İşte son gelişmeler...
7 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının haziran ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.