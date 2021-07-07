Akbank banka kartı, kredi kartı ile harcama yapılamayacak mı? Akbank internet ve mobil bankacılığı kullanılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dijital bankacılığın yanı sıra bir çok farklı işlemde de sorunlar yaşayan milyonlarca Akbank müşterisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor ve meraklanıyor. Banka tarafından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
AKBANK BANKA KARTI VE KREDİ KARTI İLE HARCAMA YAPILAMAYACAK MI?
Akbank banka kartı ve kredi kartı olan vatandaşlar mobil bankacılık kanalarını kullanamıyor. Pos cihazı ile işlem gerçekleştiremiyor. Ayrıca ATM'lerde de sorun yaşandığı öğrenildi.
Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."
AKBANK DUYURU YAYINLADI!
06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;
Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenecektir.
Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır. Hizmetlerimizde yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.