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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 15:55
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    • 07.07.2021 15:55
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    Devlet 40.000 TL’den başlayan fiyatlarla satış yapıyor: Araba satın almak isteyenler bu duruma şapka çıkartacak!

    Türkiye’de dar gelirli vatandaşlar icralık vasıta fiyatlarını merak ediyorlar. Ucuz fiyattan araba satın alabilmek isteyenler bu amaçla Ticaret Bakanlığı güncel araba ilanları yayınladı. Çeşitli markalardan meydana gelen listedeki vasıtaların satışı e-ihale tekniği ile gerçekleştirilecek. 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar ihalelere katılım sağlayabilecekler. İkinci el satın almak için ihalelere teklif verilmesi gerekiyor. İhalelere katılmak isteyenlerin ise teminat yatırması gerekiyor. Sistemde teminatlar bir ihaleye bağlı olmayıp, kişinin serbest bakiyesindedir. Teklif verme, ödeme, iade gibi parasal işlemlerde gerekli tutar başvuran kişinin serbest bakiyeden düşülmektedir.

    takvim.com.tr
    Devlet 40 bin TL’den başlayan fiyatlarla satış yapıyor:

    Pandemi devam ederken, dünyadaki çip krizi ve fabrikaların üretime verilen aralar ile sıfır vasıta fiyatları yükseldi. Bu amaçla vatandaşlar ikinci el vasıta fiyatlarını incelemeye başladılar. Devlet e-ihale tekniği ile ikinci el vasıta satışları gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı doğrultusu tarafından yayınlanan yeni vasıta listesinde 40 bin TL'ye araba satışı başlatıldığı görüldü. E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale araç alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale araçlarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok farklı seçenekler mevcuttur. Antika araçlar, yeni model çok lüks araçlar bu sistemüzerinden satılmaktadır.

    Teminat yatırmak gerekiyor

    İkinci el satın almak için ihalelere teklif verilmesi gerekiyor. İhalelere katılmak isteyenlerin ise teminat yatırması gerekiyor. Sistemde teminatlar bir ihaleye bağlı olmayıp, kişinin serbest bakiyesindedir. Teklif verme, ödeme, iade gibi parasal işlemlerde gerekli tutar başvuran kişinin serbest bakiyeden düşülmektedir.

    E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

    E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale araç alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale araçlarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok farklı seçenekler mevcuttur. Antika araçlar, yeni model çok lüks araçlar bu sistemüzerinden satılmaktadır.

        E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR? İHALE GİRİŞ MASRAFI VAR MI?

        E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca teklif vermek için sınır ve benzeri bir engeliniz bulunmuyor. Araca istenen teminatı yatırıldığınız sürece teklif verilebiliyorsunuz. Kurallar çerçevesinde ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile teklif attığınız araç için ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada teklif için dosya bedeli veya benzeri bir harç ödemiyorsunuz.


        E-İHALE'YE SİSTEMİ İÇİN NELER GEREKLİ?

        E-İhale'ye sistemine dahil olmak için bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik sırasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların yanında bir araca teklif vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği durumda hesabınıza yeniden geri yatması için bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor. Kendi TC. numaranıza ait bir banka hesabınız olmaz ise para T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-ihale döner sermaye hesabında adınıza kayıtlı olarak kalmaktadır. Adınıza hesap açtıktan sonra para bu hesaba yatabilmektedir.


        E-İHALE ARAÇLARI GÜMRÜĞE NASIL GELMEKTEDİR?

        Gümrüğe ve E-İhale sistemine düşen araçlar çok farklı yollar üzerinden gelebilmektedir. Bunların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

        • Gümrüğe teslim edilen araçlar
        • Yasa dışı yollar ile ülkeye getirilen ve devlet tarafından el konulan araçlar.
        • Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşların getirdiği araçlar.
        • Gurbetçilerin bir süre Türkiye'de kullandıktan sonra ülke dışına götürülmeyen araçlar.
        • Serbest Ticaret Bölgeleri'nde kullanılan otomobiller.
        • Gümrük vergisinin fazla geldiği durumlarda alınmayan araçlar.
        • Yabancı yüklenici firmalar tarafından ülkede kullanılan ve burada bırakılan araçlar.
        • Sıfır km olarak gösterilip Türkiye'ye ithal edilen, ancak yurt dışında kilometre sayaçları sıfırlanmış araçlar.

            NE KADAR FİYAT TEKLİF EDİLMELİ?

            Sistemde bir araca verilecek olan üst ve alt fiyatın belli bir sınırı bulunmuyor. "Satışa Esas Bedel" aşırı şekilde üst seviyelere yükselse bile bir satış engeli bulunmuyor. Sistemde bir de sınır değer belirlenmiş. Satışa Esas Bedel'in %75'i olarak belirlenen bu oranın üstü bir teklif geldiğinde teklif kabul ediliyor. %75'in altında ise gelen teklif, ihale komisyonu tarafından değerlendiriyor. Sonuç olarak Red edilme ihtimali olan bu durum gerçekleşirse, ihale ileri bir tarihe erteleniyor.
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