Devlet 40.000 TL’den başlayan fiyatlarla satış yapıyor: Araba satın almak isteyenler bu duruma şapka çıkartacak!

Pandemi devam ederken, dünyadaki çip krizi ve fabrikaların üretime verilen aralar ile sıfır vasıta fiyatları yükseldi. Bu amaçla vatandaşlar ikinci el vasıta fiyatlarını incelemeye başladılar. Devlet e-ihale tekniği ile ikinci el vasıta satışları gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı doğrultusu tarafından yayınlanan yeni vasıta listesinde 40 bin TL'ye araba satışı başlatıldığı görüldü. E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale araç alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale araçlarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok farklı seçenekler mevcuttur. Antika araçlar, yeni model çok lüks araçlar bu sistemüzerinden satılmaktadır.