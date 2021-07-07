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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 16:11
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    • 07.07.2021 16:12
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    17 bin TL indirim yapıldı! Hyundai, Renault ve Citroen Temmuz ayı kampanyaları sıfır ve %0,99 faiz müjdesi mest etti

    Hyundai 1 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan kampanyasını duyurdu. Araç şirketi tarafından yapılan açıklamada, 17 bin TL indirim yapıldığı bildirildi. Kampanya 31.07.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL’lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Ayrıca Citroen, Temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor. Renault ise, Temmuz ayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.

    takvim.com.tr
    17 bin TL indirim yapıldı! Hyundai, Renault ve Citroen...

    Hyundai yeni kampanyasını resmen duyurdu. Sıfır arabalar için yapılan açıklamada, Hyundai i20 araba için 17 bin TL indirim yapıldığı bildirildi. Hyundai i20 ne kadar? Kampanya 31.07.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.

    Hyundai tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    i20, 17.000TL'ye varan indirim veya 75.000TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.

    Kampanya 31.07.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.

    %0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası 2020 model 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki i20'lerde birlikte kullanılabilmekte olup, 2021 model i20'lerde birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 75.000 TL'ye kadar 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,364 ve %16,37 olmaktadır.

        Renault'da sıfır faiz kampanyası devam ediyor

        Renault, Temmuz ayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor. Renault'un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.

        Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik cazip fiyatlarla sahip olabiliyor. Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

        Citroen'den Temmuz ayına özel kampanyalar

        Citroen, Temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

        Şirket açıklamasına göre, Citroen dünyasının otomobilleri, temmuz ayında da kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL'lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.

            Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonları bulunan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4'ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL'den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

            Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
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            Haberler Ekonomi 17 bin TL indirim yapıldı! Hyundai, Renault ve Citroen Temmuz ayı kampanyaları sıfır ve %0,99 faiz müjdesi mest etti