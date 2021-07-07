17 bin TL indirim yapıldı! Hyundai, Renault ve Citroen Temmuz ayı kampanyaları sıfır ve %0,99 faiz müjdesi mest etti

Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonları bulunan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4'ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL'den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.