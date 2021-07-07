17 bin TL indirim yapıldı! Hyundai, Renault ve Citroen Temmuz ayı kampanyaları sıfır ve %0,99 faiz müjdesi mest etti

Hyundai yeni kampanyasını resmen duyurdu. Sıfır arabalar için yapılan açıklamada, Hyundai i20 araba için 17 bin TL indirim yapıldığı bildirildi. Hyundai i20 ne kadar? Kampanya 31.07.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.
Hyundai tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
i20, 17.000TL'ye varan indirim veya 75.000TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.
Kampanya 31.07.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.
%0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası 2020 model 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki i20'lerde birlikte kullanılabilmekte olup, 2021 model i20'lerde birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 75.000 TL'ye kadar 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,364 ve %16,37 olmaktadır.