Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu, hisse fiyatı

Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Kütahya Şeker halka arz talep toplama işlemlerini 1-2 Temmuz tarihlerinde tamamlamıştı ve halk arz büyüklüğü açıklanırken borsada ne zaman işlem göreceği de belli oldu. İşte tüm bilgiler…
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler konuya ilişkin KAP açıklamasında; "Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi." İfadelerini kullandı.
Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.