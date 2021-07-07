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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 15:26
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    • 07.07.2021 15:26
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    Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu, hisse fiyatı

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı yer alıyor. Kütahya Şeker, geçtiğimiz günlerde halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuştu. Yakından halka arz için başvuru yapan firmaları takip eden vatandaşlar Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu ve hisse fiyatı nedir? Sorgulamalarını da sıklıkla yapar oldu. Konuyla ilgili güncel gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek?

    Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Kütahya Şeker halka arz talep toplama işlemlerini 1-2 Temmuz tarihlerinde tamamlamıştı ve halk arz büyüklüğü açıklanırken borsada ne zaman işlem göreceği de belli oldu. İşte tüm bilgiler…

    KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

    Tacirler Yatırım Menkul Değerler konuya ilişkin KAP açıklamasında; "Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi." İfadelerini kullandı.

    Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.

        Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtildi.Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 20.148 adet emir ile toplam 9.506.402 pay karşılığı toplam 199.634.442 TL talep toplandı. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 19.564 adet emir ile talep edilen toplam 9.368.780 pay dağıtıma konu edildi.

        KÜTAHYA ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Kütahya Şeker hisselerinin 5 - 9 Temmuz tarihleri arasında işlem görmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili yapılan açıklamayla beraber, Kütahya Şeker'in işlem tarihi 8 Temmuz olarak açıklandı.
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        Haberler Ekonomi Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu, hisse fiyatı…