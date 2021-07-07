Kütahya Şeker ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz tamamlandı mı? Borsa kodu, hisse fiyatı

Tacirler Yatırım Menkul Değerler konuya ilişkin KAP açıklamasında; "Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi." İfadelerini kullandı.

Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.