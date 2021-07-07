Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2021 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 10:15
    ABONE OL

    Ve belli oldu! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı yatacak 2021?

    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusu Kurban Bayramına çok az bir süre kala merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen 1.100 TL ikramiyelerle birlikte yıl içinde 2.200 TL ekstra para alıyor. Bu ödemelerden yalnızca emekliler değil aynı zamanda devlet tarafından ödeme alan vatandaşlar da faydalanabiliyor. Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, ikramiyelerle ilgili müjdeyi verdi. Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından ödemelerin yapılacğaı tarih açıklandı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayram ikramiyelerinden kimler faydalanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021?

    Bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta başında Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında müjdeyi duyurdu ve ödemelerin yatacağı tarih hakkında bilgi verdi. Bu ikramiyeden yalnızca emekliler değil devletten para alan vatadaşlar da yararlanabiliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyelerinden kimler faydalanacak? İşte son gelişmeler ve ikramiyelerinin yatacağı tarih hakkında detaylı bilgiler!

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ

    Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıkladı: ''Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.''

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

    Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

    Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

    Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

    Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

        Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.

        Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek.

        Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

        İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

        ÖLÜM AYLIĞI VE İŞ GÖRMEZLİK GELİRİ ALANLAR TAM EMEKLİ İKRAMİYESİ Mİ ALACAK?

        Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.

        Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.
        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünyada ilk 3'teyiz
        Haberler Ekonomi Ve belli oldu! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı yatacak 2021?