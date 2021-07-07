Akbank saat kaçta açılıyor? 7 Temmuz 2021 Akbank açılış ve kapanış saatleri nelerdir? İşte öğle arası saatleri!

Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Belirli finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yaşanan sorunla birlikte işlemlerini gerçekleştiremez hale geldi. Bu bağlamda, Akbank mobil sitesinin çökmesiyle birlikte işlemlerini dünden beri halledemeyen vatandaşlar şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, Peki, 7 Temmuz Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte güncel Akbank çalışma saatleri!
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! AKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada hafta içi her gün Akbank şubeleri saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor. Akbank çalışanların yoğunluk durumuna göre; hafta içi her gün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında öğle paydosu yapıyor.
AKBANK TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."