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    • 07.07.2021 09:43
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    Akbank saat kaçta açılıyor? 7 Temmuz 2021 Akbank açılış ve kapanış saatleri nelerdir? İşte öğle arası saatleri!

    Akbank saat kaçta açılıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Akbank mobil uygulaması, ATM ve pos cihazları dünden beri erişim sorunu yaşanıyor. Belirli finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yaşanan sorunla birlikte işlemlerini gerçekleştiremez hale geldi. Mobil üzerinden işlemlerini halledemeyen vatandaşlar Akbank şubelerinin saat kaçta açılıp kapandığına dair araştırmalarda bulunuyor. Peki, 7 Temmuz Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte güncel Akbank çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    7 Temmuz 2021 Akbank şubeleri açık mı?

    Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Belirli finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yaşanan sorunla birlikte işlemlerini gerçekleştiremez hale geldi. Bu bağlamda, Akbank mobil sitesinin çökmesiyle birlikte işlemlerini dünden beri halledemeyen vatandaşlar şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, Peki, 7 Temmuz Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte güncel Akbank çalışma saatleri!

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! AKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

    Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada hafta içi her gün Akbank şubeleri saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor. Akbank çalışanların yoğunluk durumuna göre; hafta içi her gün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında öğle paydosu yapıyor.

    AKBANK TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

        AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ULAŞIM!

        Bireysel Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

        Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda Müşteri İletişim Danışmanlarımıza hızlı ve kolay şekilde bağlanarak hizmet alabilirsiniz.

        Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

        Kurumsal hesaplarınız ile ilgili firma çalışanlarınıza istediğiniz hesap ve işlemler için istediğiniz yetkileri tanımlatabilirsiniz.

        Bunun için tek yapmanız gereken, şubenizden istediğiniz sayıda kullanıcıya, istediğiniz işlemlere yetki verilmesini talep etmektir.

        Hızlı Tanıma Hizmetimiz ile Sizi Tanıyoruz

        Daha hızlı ve öncelikli hizmet alabilmek için Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranıza hızlı tanıma özelliği ekleterek Müşteri İletişim Merkezi'nin tanımlı müşterisi olabilirsiniz.

        Böylelikle 444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda, TC Kimlik Numaranızı / Müşteri Numaranızı/ Kredi Kart Numaranızı/ Banka Kart Numarası tuşlamanıza gerek kalmadan sadece kart şifreniz ya da Akbank Şifreniz ile işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz.

        Hızlı Tanıma hizmetimize; Bireysel Akbank İnternet Şubesi ve Müşteri İletişim Merkezimizden tanımlama yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Akbank saat kaçta açılıyor? 7 Temmuz 2021 Akbank açılış ve kapanış saatleri nelerdir? İşte öğle arası saatleri!