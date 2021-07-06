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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 09:14
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    • 06.07.2021 09:23
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    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a şok! İngiliz bankadan flaş karar

    Kripto para piyasalarında yatırımcıyı tehdit eden yüksek risk ortamı sürüyor. Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a karşı olarak İngiliz banka Barclays, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı. Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

    Binance'a şok! İngiliz bankadan flaş karar

    Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.



    Hürriyet'in haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

    Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

    PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR
    Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.

        BINANCE'DEN İLK AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK
        Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık.

        İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.

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        Haberler Ekonomi Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a şok! İngiliz bankadan flaş karar