Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a şok! İngiliz bankadan flaş karar





Hürriyet'in haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.