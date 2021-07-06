Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a şok! İngiliz bankadan flaş karar

Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.
Hürriyet'in haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.
Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.
PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR
Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.